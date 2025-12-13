دعوى للإفراج عن بلوغر شهيرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
05:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549826-639012027705655480.jpg
دعوى للإفراج عن بلوغر شهيرة
دوليات
2025-12-13 | 01:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
152 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تنظر
الدائرة الأولى
للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في
مصر
، في الدعوى العاجلة المقامة للمطالبة بالإفراج عن البلوغر هدير
عبد الرازق
، بعد شهرين ونصف الشهر من تنفيذ الحكم ضدها.
واستندت الدعوى إلى
العفو
الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيا الإفراج المشروط بنصف المدة وفق
قانون تنظيم
مراكز الإصلاح والتأهيل.
وكانت
الدائرة الثانية
بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، قد قضت بتأييد أمر المنع من تصرف البلوغر هدير
عبد الرازق
في أموالها.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض استئناف هدير عبد الرازق، على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، وتأييد الحكم بحبسها سنة، بتهمة "نشر فيديوهات خادشة" علما أنه تم ترحيل البلوغر المتهمة لقضاء فترة حبسها التي قررتها المحكمة.
كما قررت محكمة مستأنف الاقتصادية رفض استئناف البلوغر المصرية على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
جدير بالذكر أن النيابة المصرية وجهت للبلوغر هدير عبد الرازق عدة اتهامات تضمنت:
- نشرها بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء.
- ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علانية، حيث أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية بالاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور عبر نشرها صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب.
- الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بنشر مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية.
- إنشاء واستخدام الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.
وكانت
النيابة العامة
قد أحالت البلوغر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة "بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي"، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
واشنطن تدعو حماس للإفراج عن الرهائن ونزع سلاحها
14:00 | 2025-09-23
صدور حكم نهائي بحق بلوغر
13:18 | 2025-11-05
العدل تعلن الإفراج عن 103 أحداث خلال تشرين الثاني الماضي
02:14 | 2025-12-08
الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق ووضعه تحت الرقابة القضائية
08:07 | 2025-11-10
دعوى
بلوغر
محكمة جنايات القاهرة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية
النيابة العامة
الدائرة الأولى
السومرية نيوز
قانون تنظيم
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
محليات
31.84%
01:06 | 2025-12-12
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
01:06 | 2025-12-12
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
محليات
23.99%
02:26 | 2025-12-12
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
02:26 | 2025-12-12
نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات
رياضة
22.84%
07:48 | 2025-12-11
نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات
07:48 | 2025-12-11
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
رياضة
21.34%
03:46 | 2025-12-12
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
03:46 | 2025-12-12
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
اخترنا لك
ترامب يعلق على فضيحة صوره في أرشيف إبستين
01:31 | 2025-12-13
في وسط البحر.. تفاصيل عملية عسكرية أمريكية على شحنة سلاح لإيران
00:54 | 2025-12-13
ايران.. احتجاز سفينة تحمل 6 ملايين لتر من الوقود المهرّب
15:09 | 2025-12-12
انقرة تخرج عن صمتها بعد استهداف سفينة تركية في ميناء اوكراني
14:56 | 2025-12-12
أوروبا تفرض رسوماً على طرود التجارة الإلكترونية الصغيرة
13:46 | 2025-12-12
ترامب يعلن اتفاق رئيسي وزراء تايلاند وكمبوديا على وقف النار
13:34 | 2025-12-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.