السجن مسألة وقت.. تعليق إيلون ماسك يثير الجدل حول إبستين وترامب

الصورة التي انتشرت على منصة إكس، أظهرت وجود صورة على مكتب إبستين يُعتقد أنها تعود لإحدى ضحاياه، ما أعاد إلى الأذهان العلاقات الغامضة بين إبستين وشخصيات نافذة من السياسة والإعلام.واكتفى ماسك بتعليق مقتضب لكنه لافت، قال فيه: «مسألة وقت قبل أن يعود بانون إلى السجن»، في تلميح إلى سجله القضائي السابق بعد رفضه الامتثال لاستدعاء صادر عن الأمريكي.وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول الوثائق والصور المرتبطة بإبستين، والتي تعيد إلى الواجهة أسماء بارزة من السياسيين والإعلاميين.ورغم تداول اسم ماسك في بعض وثائق إبستين، فإنه لم يُوجه إليه أي اتهام رسمي أو ربطه بأي مخالفة قانونية.في سياق متصل، نشر أعضاء ديمقراطيون في أمس (الجمعة) 19 صورة جديدة حصلوا عليها من تركة إبستين، من بينها صور للرئيس الحالي ترمب، الذي يظهر في 3 صور من أصل 19.يذكر أن ترمب كان صديقاً لإبستين خلال التسعينات وبداية الحادي والعشرين، لكنه أكد أنه قطع علاقاته معه قبل إقرار إبستين بالذنب في قضايا الدعارة.