"أرجوك لا تقتلني".. شجاعة عابر سبيل تنقذ العشرات من الهجوم المسلح في سيدني (شاهد)

رجل بألف رجل !!!🙌
من هو هذا البطل الذي عرّض حياته للخطر بعد أن جرّد أحد المجرمين من سلاحه؟
إثر هجوم أدّى إلى قتل 10 أشخاص وإصابة عدد كبير آخر في عملية إطلاق نار استهدفت مشاركين في احتفالات "هانوكا" اليهودية في استراليا .
الفيديو من @politicalpen_ pic.twitter.com/OzVRDf4g03
— Carolina charles Hajjar (@caromoufarrej) December 14, 2025
