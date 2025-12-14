"أرجوك لا تقتلني".. شجاعة عابر سبيل تنقذ العشرات من الهجوم المسلح في سيدني (شاهد)

رجل بألف رجل !!!🙌

من هو هذا البطل الذي عرّض حياته للخطر بعد أن جرّد أحد المجرمين من سلاحه؟

إثر هجوم أدّى إلى قتل 10 أشخاص وإصابة عدد كبير آخر في عملية إطلاق نار استهدفت مشاركين في احتفالات "هانوكا" اليهودية في استراليا .

وأظهرت المشاهد أن المنفذ أشار بيده بعد تجريده من السلاح، بإشارة توحي بالاستعطاف، تعني: "أرجوك لا تقتلني".وقُتل 12 شخصا وأصيب 16 آخرون على الأقل، بينهم شرطيان، في حادث إطلاق نار وقع اليوم الأحد على الشهير في مدينة ، استهدف حشدا خلال احتفال بعيد "الحانوكا" (عيد الأنوار) اليهودي.وقالت الشرطة الأسترالية إن أحد منفذي الهجوم المسلح كان ضمن القتلى، في حين أصيب المشتبه به الثاني وتم إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أن حالته حرجة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني قوله إنه تمّ تحديد هوية أحد المسلحين في هجوم سيدني ويدعى نافيد أكرم.من جهتها، أفادت شبكة (إيه بي سي) الأسترالية نقلا عن خدمة إسعاف ولاية بنقل 16 مصابا في هجوم شاطئ بوندي إلى المستشفيات.وقد أعلنت الشرطة في وقت لاحق عن التعامل مع تهديد بوجود عبوة ناسفة يدوية الصنع في منطقة "بوندي".ووقع إطلاق النار أثناء تجمع لأفراد من الجالية اليهودية لإيقاد أول شمعة احتفالا بعيد "الأنوار" (حانوكا)، الذي يستمر هذا العام بين 14 و22 ديسمبر/كانون الأول الحالي.