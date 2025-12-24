هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي

وتضم الاكتشافات الأثرية دلائل مبكرة على وجود البازلت الصناعي، وقطع فخارية منقوشة بكتابات سريانية، وزجاجة عطر، وعملات معدنية، ومطحنة دقيق، ضمن مكتشفات معمارية ضخمة.واكتُشفت هذه الآثار في منطقة "دير القصور" وسط الجزيرة، وهي منطقة كانت، في السابق، موطناً لجماعة يرجّح أنها كانت تتبع التقاليد السريانية الشرقية.وقال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف رضا،: "إن البعثة الأثرية الفرنسية في الجزيرة، والتي بدأت التنقيب في الموقع منذ 14 عاماً، وثّقت وجود مستوطنة رهبانية تعود إلى العصر الأموي وبدايات العصر "، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (كونا).وقالت المشرفة على البعثة المشتركة جولي بونيرك: "الموقع يضم ديراً يتألف من كنيسة ضخمة مزيّنة بالجص، وقاعة طعام كبيرة، ومجمع ضخم لتجهيز الطعام، مما يقدم رؤية نادرة وقيمة حول الحياة الرهبانية والوجود المسيحي في ، إضافة على إبراز التعايش بين المجتمعات الإسلامية والمسيحية خلال الفترة المبكرة للإسلام".وأكد أعضاء الفريق الأثري "أن هذا الاكتشاف في هذا الموسم يعد من أبرز الاكتشافات، خاصة اكتشاف مبنى لتصنيع الأطعمة مقابل الكنيسة إذ عُثر على مطحنة دقيق من الطوب اللبن".وتُعد هذه الاكتشافات الأثرية الأحدث في سلسلة اكتشافات سابقة، ففي تشرين الثاني الماضي، اكتُشفت قطع أثرية نادرة في منطقة الصبية شمال البلاد، التي تضم مواقعَ أثرية تعود إلى عصور قديمة.وضمت الاكتشافات أكثر من 20 فرناً يعود عمرها إلى نحو 7700 سنة، ونصف مجسم لطائر البومة المجنحة، وبقايا شعير محلي يعود إلى 7500 سنة، وأوانيَ خزفية تحطمت أثناء الحرق، ورأساً صغيراً لإنسان مصنوعاً من الطين، ومجسمات صغيرة الحجم، ونموذج مركب سفينة، وفخاريات مخصصة لتحضير الطعام.ووسط هذه التصريحات تساءل مختصون "هل ان هذه الاثار تعود للعراق؟ كون ان الكويت كانت جزءا من وتأسست بمفهومها ككيان مستقل ذي سيادة فعليًا مع استقلالها عن في 19 حزيران 1961"؟.