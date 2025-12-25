الاسد يقترب من مفارقة الاوراق.. المركزي السوري يعلن تفاصيل طرح العملة الجديدة

وأوضح حاكم مصرف المركزي الحصرية أن المرسوم منح الصلاحيات اللازمة لتحديد آجال ومراكز تبديل العملة، لضمان حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، مشيرا إلى أن الأول من يناير 2026 سيكون موعدا لبدء عملية الاستبدال.وتعهد الحاكم، في بيان نشره المركزي السوري في تطبيق "تلغرام"، بأن تكون عملية التبديل سلسة ومنظمة، مع الإعلان عن آلية التنفيذ بكل وضوح وشفافية في مؤتمر صحفي مخصص، ما يعزز الثقة ويكرس الشراكة مع المواطنين.وأكد أن العملة الجديدة تمثل رمزا لسيادة سوريا المالية بعد التحرير، وعنوانا لمرحلة جديدة تبنى بتعاون الجميع وبإدارة مصرف سوريا المركزي، معتبرا إياها "إنجازا وطنيا يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي".وكانت قد اتفقت، بحسب مصادر، في أغسطس الماضي مع مؤسسة "غوسزناك" الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.ومن المخطط أن يتم حذف صفرين من العملة في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة. ولم يعرض حتى الآن شكل العملة الجديدة، لكن من المؤكد أنها لن تتضمن صورا لأحد بل لمعالم الوطن السوري.وانهارت الليرة السورية منذ اندلاع الأزمة في 2011، حيث وصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 11.5 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى جعل المعاملات اليومية والتحويلات المالية أكثر صعوبة على نحو متزايد.