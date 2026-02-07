ترامب بعد جولة المفاوضات الأولى.. إيران ترغب بإبرام اتفاق

وأضاف للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى مارالاغو في فلوريدا لقضاء نهاية الأسبوع: "أجرينا محادثات جيدة جدا بشأن ، ويبدو أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق".وتابع قائلا: "سنلتقي مجددا مطلع الأسبوع المقبل. لدينا متسع من الوقت بشأن الاتفاق مع إيران".وشدد على أنه "لا أسلحة نووية لإيران"، مضيفا أن "لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط، وسيصل هناك قريبا، وسنرى كيف ستسير الأمور".وأعلنت الجمعة الاتفاق على مواصلة المفاوضات مع بعد انتهاء جولة محادثات في سلطنة عُمان أكد أنها كانت "إيجابية".وقاد وزير الخارجية الإيراني وفد بلاده في المحادثات، فيما قاد الوفد الأميركي ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، إضافة الى صهر الرئيس .وأشاد عراقجي بأجواء المحادثات، وقال للتلفزيون الإيراني الرسمي: "في أجواء إيجابية للغاية، تبادلنا الحجج وأطلعنا الطرف الآخر على وجهات نظرنا"، مضيفا أن الجانبين "اتفقا على مواصلة المفاوضات، لكننا سنقرر لاحقا بشأن الآليات والتوقيت".