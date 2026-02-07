الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555509-639060475325467834.jpg
ترامب بعد جولة المفاوضات الأولى.. إيران ترغب بإبرام اتفاق
دوليات
2026-02-07 | 02:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
444 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن
الولايات المتحدة
أجرت محادثات "جيدة جدا" مع
إيران
، ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات الأسبوع المقبل، لكنه حذر من "عواقب" عدم التوصل إلى اتفاق نووي.
وأضاف
ترامب
للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى مارالاغو في فلوريدا لقضاء
عطلة
نهاية الأسبوع: "أجرينا محادثات جيدة جدا بشأن
إيران
، ويبدو أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق".
وتابع قائلا: "سنلتقي مجددا مطلع الأسبوع المقبل. لدينا متسع من الوقت بشأن الاتفاق مع إيران".
وشدد على أنه "لا أسلحة نووية لإيران"، مضيفا أن "لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط، وسيصل هناك قريبا، وسنرى كيف ستسير الأمور".
وأعلنت
طهران
الجمعة الاتفاق على مواصلة المفاوضات مع
واشنطن
بعد انتهاء جولة محادثات في سلطنة عُمان أكد
وزير الخارجية الإيراني
أنها كانت "إيجابية".
وقاد وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
وفد بلاده في المحادثات، فيما قاد الوفد الأميركي ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، إضافة الى صهر الرئيس
جاريد كوشنر
.
وأشاد عراقجي بأجواء المحادثات، وقال للتلفزيون الإيراني الرسمي: "في أجواء إيجابية للغاية، تبادلنا الحجج وأطلعنا الطرف الآخر على وجهات نظرنا"، مضيفا أن الجانبين "اتفقا على مواصلة المفاوضات، لكننا سنقرر لاحقا بشأن الآليات والتوقيت".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إنطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط
02:31 | 2026-02-06
البيت الأبيض: ترامب يرغب بالتوصل إلى اتفاق بشأن إيران
15:10 | 2026-02-05
ترامب يتحدث عن رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق
13:35 | 2025-12-29
ترامب يمهل نتنياهو شهرا لإبرام اتفاق أمني مع سوريا
15:41 | 2026-01-28
ترامب
ايران
مفاوضات
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
جاريد كوشنر
عباس عراقجي
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
محليات
31.67%
01:29 | 2026-02-06
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
01:29 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
دوليات
27.1%
05:06 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
05:06 | 2026-02-06
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
محليات
24.15%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
محليات
17.08%
04:56 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
04:56 | 2026-02-06
