مصر تواصل "دبلوماسية التهدئة": اتصالات مكثفة مع مسقط بشأن إيران

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أنه "جرى اتصال هاتفي بين بدر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبدر البوسعيدي ووزير خارجية ، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين".وصرح المتحدث الرسمي باسم ، السفير خلاف، أن "الوزير أطلع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على مجريات المفاوضات التي تمت في بين وإيران، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الهام والبناء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الملف الحيوي واستضافتها للمفاوضات"، مؤكدا ان "مصر ستواصل بذل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد واحتواء حدة التوتر في المنطقة".ومن جانبه، ثمن الوزير البوسعيدي "الجهود المصرية الدؤوبة والاتصالات المكثفة التي اجرتها مصر بين الأطراف المعنية على مدار الأسابيع الأخيرة والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر والتمهيد للمفاوضات"، مشيداً بـ"التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية لنزع فتيل الأزمات في المنطقة".وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال أن "مصر ستواصل دعمها لكافة الجهود الرامية الي خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، مشدداً على "أهمية البناء على ما تحقق في هذه المفاوضات بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار".وفي سياق متصل، أضاف البيان، أن "وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفيًا من رافائيل جروسي للوكالة الذرية، حيث تناول الاتصال التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني".