روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
مصر تواصل "دبلوماسية التهدئة": اتصالات مكثفة مع مسقط بشأن إيران
دوليات
2026-02-07 | 04:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– دوليات
بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدر
عبد العاطي
، اليوم السبت، مع وزير خارجية سلطنة عُمان
بدر البوسعيدي
، والمدير العام للوكالة
الدولية للطاقة
الذرية رافائيل جروسي، تطورات الملف النووي الإيراني، وجهود خفض التصعيد في المنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أنه "جرى اتصال هاتفي بين بدر
عبد العاطي
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبدر البوسعيدي ووزير خارجية
سلطنة عمان
، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين".
وصرح المتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجية
، السفير
تميم
خلاف، أن "الوزير
العماني
أطلع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على مجريات المفاوضات التي تمت في
عمان
بين
الولايات المتحدة
وإيران، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الهام والبناء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الملف الحيوي واستضافتها للمفاوضات"، مؤكدا ان "مصر ستواصل بذل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد واحتواء حدة التوتر في المنطقة".
ومن جانبه، ثمن الوزير البوسعيدي "الجهود المصرية الدؤوبة والاتصالات المكثفة التي اجرتها مصر بين الأطراف المعنية على مدار الأسابيع الأخيرة والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر والتمهيد للمفاوضات"، مشيداً بـ"التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية لنزع فتيل الأزمات في المنطقة".
وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال أن "مصر ستواصل دعمها لكافة الجهود الرامية الي خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، مشدداً على "أهمية البناء على ما تحقق في هذه المفاوضات بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار".
وفي سياق متصل، أضاف البيان، أن "وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفيًا من رافائيل جروسي
المدير العام
للوكالة
الدولية للطاقة
الذرية، حيث تناول الاتصال التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني".
وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد "استمرار الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة"، مشدداً على "أهمية مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة والدفع بالحلول الدبلوماسية، مشددا أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة لدعم التوصل الي تسويات تعزز من منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
