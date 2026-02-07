تفاصيل جديدة عن الانتحاري في باكستان امس

وشددت المصادر الاستخباراتية على أن "أجهزة أمنية عززت العمليات بمختلف أنحاء البلاد".وأضافت المصادر أن "المهاجم الانتحاري، ياسر خان، وهو من سكان ، كان على الاتصال بصهره عثمان. وألقت الشرطة القبض على شقيقي ياسر، بلال وناصر إلى جانب عثمان، من منطقة مزرعة تارناب في بيشاور"، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون اليوم السبت.وذكر مسؤولون استخباراتيون أن "أهم عملية اعتقال كانت لوالدة المهاجم الانتحاري، التي اقتيدت من منزل في منطقة راقية في إسلام آباد".وقالت السلطات إن "عمليات تجرى بمختلف أنحاء البلاد لتفكيك الشبكة الإرهابية التي تقف وراء الهجوم".وكانت السلطات الباكستانية قد حددت في وقت سابق اليوم السبت هوية منفذ الهجوم على في إسلام آباد بأنه من سكان بيشاور وتلقى تدريبا في ، مما يلقي ضوءا جديدا على الإرهاب العابر للحدود في البلاد.وطبقا لمعلومات أولية صادرة عن مصادر مقربة من التحقيق، كان المهاجم ياسر خان ياسر، يقيم في أفغانستان منذ حوالي خمسة أشهر قبل أن يعود إلى باكستان، حسب شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم السبت.وأعلن تنظيم " " المتطرف مسؤوليته عن الهجوم الدموي على مسجد شيعي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.وجاء هذا الادعاء عبر وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم والتي نشرت بيانا على تطبيق تيليغرام، وصورة قالت إنها للمفجر الانتحاري.وقتل ما لا يقل عن 31 شخصا في الهجوم أثناء صلاة الجمعة في إحدى ضواحي إسلام آباد. كما أصيب نحو 170 آخرين، حسبما أفاد مسؤولون.