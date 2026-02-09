خفايا هروب الأسد.. مقربون منه "عنيد ومهووس بألعاب الفيديو وأفلام +18"

وكشف مقربون منه عملوا معه في القصر الرئاسي، فضلاً عن مسؤولين سوريين ولبنانيين وإسرائيليين أيضاً، تفاصيل جديدة عن شخصية الأسد "العنيد".وأكدوا أنه "كان خلال الفترة الأخيرة من حكمه منفصلاً عن الواقع.. يقضي جزءاً كبيراً من وقته بألعاب الفيديو ومشاهدة أفلام جنسية"، حسب ما نقلت مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية في تقرير موسع نشر قبل أيام قليلة.كما أوضحت المعلومات أن "الأسد فرّ ليل السابع من كانون الاول على متن طائرة روسية، دون أن يُخبر أحداً تقريباً. بالتزامن مع صدور بيان مراوغ عن الرئاسة أكد أن في القصر يؤدي واجباته الدستورية".وحين سأله أحد مرافقيه قبل أن يستقل الطائرة الروسية، إن "كان سيتركهم فعلاً"، أجابه "وأنتم ماذا ستفعلون ألن تقاتلوا؟!"..إلى ذلك، أكدت شهادات عشرات الضباط والمسؤولين في قصر تشرين بدمشق، أن سقوط النظام لم يكن حتمياً بفعل التطورات الميدانية المتسارعة حينها أو الجغرافيا السياسية وحدها، بل كان مرتبطاً بشخصية الأسد نفسه، إذ وصفوه بالمنفصل عن الواقع، والمهووس بالجنس وألعاب الفيديو.كما اعتبروا أنه كان قادراً على إنقاذ نظامه قبل سنوات لو لم يكن عنيداً ومغروراً.كذلك بينت المعلومات أن الأسد كان يعاني صغيراً من التنمر من قبل شقيقه باسل الذي توفي عام 1994 بحادث سير.يذكر أن نظام الأسد كان سقط في الثامن من 2024، مع تقدم فصائل معارضة نحو دمشق، إثر سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.فيما منحت التي دعمت الأسد طيلة سنوات الحرب الأهلية السورية، الرئيس السابق لجوءاً إنسانياً، ونقلته مع عائلته إلى .