بمبالغ مالية.. ألمانيا تغري اللاجئين السوريين للعودة لوطنهم

وجاء في المجلة: " للداخلية تدرس حاليا مسألة دفع نفقات عودة قدرها 8000 يورو، حتى الآن يحصل العائدون في المتوسط على 1000 يورو كدعم لبدء حياة جديدة في ".

وفقا لتقرير المجلة، فإن الدفعة الحالية تنطوي على تكاليف إدارية كبيرة، حيث يتم حساب المبلغ الدقيق للمدفوعات لكل شخص على حدة.



من جانبه، أيد خبير دانيال تيم المبادرة لزيادة مبلغ الدفع، والتي قد تصبح حافزا أكثر جوهرية للاجئين للعودة إلى سوريا، وفي الوقت نفسه شدد على أن العمل فقط من خلال دفع مبالغ كبيرة هو أمر غير فعال، وأعلن عن ضرورة اتخاذ تدابير إجبارية، مثل رحلات الترحيل والإجراءات الجارية لإلغاء وضع اللاجئ، حسبما تذكر المجلة.



وأشار وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوزيك إلى أنه حتى الدفعات الأعلى "في النطاق المكون من أربعة أرقام، وفي بعض الحالات حتى في النطاق الأدنى المكون من خمسة أرقام" ستكون مع ذلك أكثر فائدة للحكومة مقارنة بالتكاليف طويلة الأجل لإعانات ، وفقا لـ Focus.



وبحسب بيانات المجلة، يعيش في اليوم أكثر من 900 ألف سوري ليس لديهم جوازات سفر ألمانية، من بينهم أكثر من 500 ألف لديهم إقامة مؤقتة.