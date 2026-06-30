نتنياهو: سنبقى في جنوب لبنان

وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه "موقفنا واضح، لن نغادر حتى يزول التهديد. وما دام موجودا هنا ومسلحا ويهددنا، فسنبقى هنا".وخاطب جنوده قائلا "بفضل ما تقومون به، يعترف بإسرائيل، وتعترف بلبنان، ونقول لإيران ولحزب الله: غادرا هذا المكان، فلم يعد لكما مكان هنا ... هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلام".