وقال الابراهيمي في مقطع فيديو متداول تابعته السومرية نيوز، ان "احداث ذي قار من يوم امس غير طبيعية اعتداء على مدينة العاب واطلاق نار على احد الناشطين وحق شعبة الأملاك، وجميعها يراد منها خلط الأوراق".والمح الابراهيمي الى ان حريق شعبة الأملاك في ذي قار تم بفعل فاعل، مستبعدا ان يكون "بتماس كهربائي".وتسبب الحريق باتلاف جزء كبير من اضابير شعبة الأملاك، وجاء بعد أسابيع على اكتشاف النزاهة النيابية وجود عبث باضابير شعبة الأملاك، الامر الذي يطرح تساؤلات وشبهات عما اذا كان الحريق الأخير يهدف الى "تزوير عقارات" في ذي قار.