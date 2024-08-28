كيف ينتقل فيروس (ام-بوكس).. الصحة العراقية تحذر

السومرية نيوز – محلي

نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مخططا حول كيفية انتقال فيروس (ام-بوكس) المعروف بـ"جدري القردة".

وذكرت الوزارة بحسب المخطط بان الفيروس ينتقل بأربع خطوات".

