مكافأة مادية وأنترنت مجاني.. مشروع جديد لاصحاب التكسي بالعراق

نيوز – محلي

اعلنت وزارة النقل، انها ستفعل المرحلة الأولى من مشروع التكسي الوطني خلال الشهر المقبل.

وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في تصريح تابعته نيوز، إن "المرحلة الأولى ستتضمن إنشاء أكشاك ستوزع ببغداد كمحطة لتنظيم عمل مركبات الأجرة المشاركة به، وبعدها سيعمم بنينوى والبصرة كمرحلة ثانية وتليها بقية المحافظات".

وأضاف أن "المشروع الذي سيكون مشتركاً بين الشركة العامة لإدارة النقل الخاص والقطاع الخاص، سيعمل على مركبات التكسي ذات اللون الأصفر تحت منصة إلكترونية هي (التاكسي الوطني)"، منوهاً بأن "إشراكها بالمشروع، سيكون اختياريا".

وبين الصافي أن "المشاركين بالمشروع سيحضون بصيانة دورية لمركباتهم ومكافأة مادية وأنترنت مجاني"، لافتا الى ان "الأجور ضمنه ستكون تنافسية وباعتماد تطبيق إلكتروني على الهواتف النقالة، بما يمكِّن المواطنين من تحديد المسار والمركبة المناسبة لرحلاتهم، وكذلك إعطاء معلومات كاملة عن السائق بهدف توفير عنصر الأمان".