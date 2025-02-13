مكتب السيد الصدر يقرر إيقاف تسلم الأسئلة إلـى إشعار آخر

أعلن زعيم الشيعي، الصدر، إيقاف تسلم الأسئلة إلـى إشعار آخر.وقال المكتب في بيان، "للعدد الكبير الذي تم استلامه من الأسئلة الموجهة إلـى سماحة القائد (أعزه الله) تقرر إيقاف استلام الأسئلة".وأضاف، أن الإيقاف سيكون "إلـى إشعار آخر".