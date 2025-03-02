صور جديدة للسيد السيستاني خلال استقباله الطبيب العراقي محمد طاهر

وذكر المرجع الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سماحة المرجع الأعلى استقبل صباح يوم السبت، الطبيب (البريطاني) الدكتور محمد كامل أبو رغيف الموسوي".وأضاف البيان ان "المرجع استمع منه إلى شرح عن الظروف الصحية والطبية الصعبة في قطاع غـــزة المنكوبة وشكره على جهوده التي بذلها طيلة وجوده هناك داعيا له بمزيد التوفيق والتسديد".