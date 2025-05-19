بصراوية تنفي اتهامات العيداني بامتلاك ألف رأس غنم: "شالوا حلالنا بالشفل قبل ما نطلع أطفالنا"!

وقالت السيدة، في حديث لـ ، "الحديث عن امتلاكي لألف رأس غير صحيح"، مردفة: " أقل من 20 رأس فقط، لو عندي ألف يا كاع تشيلهن؟ هذني يمثلن ثروة حيوانية كاملة، منين أجيبلهن علف؟ منين أجيبلهن مي؟".وعن عملية إزالة التجاوز، أوضحت السيدة: "داهمتنا سيارات رفع التجاوزات، طلبنا منهم يمهلونا نطلع أطفالنا، بس راساً ذبّوا التراب علينا"، مستدركة: "ركضت وراهم، شفتهم شالوا الطليان بالشفل".وختمت حديثها بالقول: "خلي يجي المحافظ يشوف وضعنا بنفسه، الـ100 رأس تعتبر كمية هائلة!".وكان محافظ ، ، قد خرج في تصريح صوتي، يشير إلى إن امرأة تسكن العشوائيات لديها ألف رأس من الغنم، وهو ما نفته السيدة.