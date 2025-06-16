السيد الصدر يصدر توجيهات بشأن الحجاج العراقيين والإيرانيين

ووجه في تغريدة تابعتها ، بالقول، "العمل من أجل خدمة الحجاج على الحدود العراقية ولاسيما العراقيين والإيرانيين وإيصالهم الى بلدهم سالمين، والتنسيق للمشاركة في (قافلة الصمود) مع إخوتهم العرب.. فهو أمر انساني محيص عنه.وأضاف، "نحن مستعدون لفتح موكب آل للمساعدات الإنسانية في الجارة لدعم شعبها في أي وقت بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية، فعلى المختصين العمل فوراً على ذلك".