استئناف الرحلات الجوية في مطار البصرة بعد توقف احترازي

وقال المصدر لـ ، إن "الأجواء العراقية في أعيد فتحها، ظهر اليوم، بعد غلقها بشكل مؤقت".وأضاف، أن "إيقاف الرحلات جاء كإجراء احترازي".وفجر اليوم، هاجم مفاعلات النووية في حين رد الحرس الثوري الإيراني بقصف بصواريخ أحدثت دماراً واسعاً.