توجيهات لوزارتي المالية والتخطيط بالإسراع في إجراءات التمويل والصرف

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات".وأضاف ان "الاجتماع استعرض التفاصيل الأساسية للمشاريع، حيث جرى إقرار الجدول النهائي لإطلاق (2) ترليون دينار لتغطية مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات وفق ذي الصلة، الذي صدر في الجلسة الثانية والعشرين لهذا العام، علماً أنه جرى إطلاق (1.4) ترليون دينار للمشاريع الاستثمارية في المحافظات"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بالإسراع في إجراءات التمويل والصرف".وذكر ان "هذه الخطوة جاءت تأكيداً لتوجه الحكومة نحو إكمال مشاريعها الخدمية التي ستشهد تسارعاً في التنفيذ والإنجاز، وذلك استناداً الى ما ورد في البرنامج الحكومي بتنمية القطاعات الاستثمارية والخدمية والاقتصادية المنتجة، في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين".