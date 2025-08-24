شمول فئتين جديدتين بخدمات الضمان الصحي

وأفاد مدير عام ، علي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "برنامج الضمان الصحي قدم حتى الآن 142 ألف خدمة طبية للمستفيدين، بينها 37 ألف مراجعة استشارية و92 ألف فحص مختبري وشعاعي، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف خدمة لطب الأسنان، وإجراء ما يزيد على ثلاثة آلاف عملية جراحية".وبين أن "نسب تغطية التكاليف للمستفيدين من الموظفين والمتقاعدين تصل إلى 90 بالمئة عند مراجعة الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية، بينما يتحمل الضمان 75 بالمئة من تكاليف المراجعات في المستشفيات الأهلية، ويتكفل المضمون نسبة 25 بالمئة فقط"، مشيرا إلى أن الهيئة تغطي أكثر من 280 نوعا من العمليات الجراحية و450 نوعا من الفحوصات المختبرية والشعاعية".وأوضح عبيد، أن "خدمات الضمان الصحي المقدمة منذ مطلع العام 2025 حتى الآن شملت 11 ألفا و 697 استشارة طبية و808 عمليات جراحية، إضافة إلى 3959 خدمة أسنان"، لافتا إلى أن "الهيئة خصصت مكاتب داخل المشمولة لتسهيل إنجاز معاملات المضمونين وتنظيم دفاتر الضمان الصحي".وأضاف، أن "الهيئة تتعاون حاليا مع تسعة مستشفيات أهلية في بينها الشرق الأوسط والقمة والكفاءات والدورة في جانب ، فضلا عن وبيروت والأندلس والراهبات والتاج في جانب ، علاوة على التعاقد حديثا مع مستشفى الجامعة اللبناني قرب مجمع بسماية، مشيرا إلى تجديد عقود التعاون مع تسعة مراكز ومختبرات خاصة لتقديم الخدمات للمضمونين، من بينها الراوية وبسماية التخصصية لطب الأسنان، ومختبرات النخبة وناسو والريان ودار الشافي".وكشف عبيد: "عن انتهاء الهيئة من تسجيل 68 ألفا و700 من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في بغداد، الواردة أسماؤهم من والشؤون الاجتماعية، إذ يمكنهم تسلم دفاتر الضمان عبر 85 منفذا، مؤكدا توسعة الشمول لتسع محافظات أخرى عام 2026".وأشار إلى أن "غالبية الأطباء الخارجيين المتعاقدين مع الضمان يستقبلون المراجعين في عياداتهم الخاصة، ويشترط الحجز المسبق عبر المستشفيات أو المراكز الطبية المعتمدة، مبينا أن مواقع الضمان الرسمية تنشر أسماء الأطباء ومواقع عملهم وأرقام هواتفهم لتسهيل عملية الحجز".