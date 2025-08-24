الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538166-638916150393406555.jpg
شمول فئتين جديدتين بخدمات الضمان الصحي
محليات
2025-08-24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
560 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
تعتزم هيئة الضمان الصحي التوسع بالخدمات المقدمة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، من خلال تغطية تسع محافظات إضافية العام المقبل، بعد إدخالها لـ68 ألفا و700 مستفيد ضمن مظلة خدماتها في
بغداد
.
وأفاد مدير عام
صندوق الضمان الصحي
، علي
أحمد عبيد
في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، أن "برنامج الضمان الصحي قدم حتى الآن 142 ألف خدمة طبية للمستفيدين، بينها 37 ألف مراجعة استشارية و92 ألف فحص مختبري وشعاعي، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف خدمة لطب الأسنان، وإجراء ما يزيد على ثلاثة آلاف عملية جراحية".
وبين أن "نسب تغطية التكاليف للمستفيدين من الموظفين والمتقاعدين تصل إلى 90 بالمئة عند مراجعة الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية، بينما يتحمل الضمان 75 بالمئة من تكاليف المراجعات في المستشفيات الأهلية، ويتكفل المضمون نسبة 25 بالمئة فقط"، مشيرا إلى أن الهيئة تغطي أكثر من 280 نوعا من العمليات الجراحية و450 نوعا من الفحوصات المختبرية والشعاعية".
وأوضح عبيد، أن "خدمات الضمان الصحي المقدمة منذ مطلع العام 2025 حتى الآن شملت 11 ألفا و 697 استشارة طبية و808 عمليات جراحية، إضافة إلى 3959 خدمة أسنان"، لافتا إلى أن "الهيئة خصصت مكاتب داخل
المؤسسات الصحية
المشمولة لتسهيل إنجاز معاملات المضمونين وتنظيم دفاتر الضمان الصحي".
وأضاف، أن "الهيئة تتعاون حاليا مع تسعة مستشفيات أهلية في
بغداد
بينها الشرق الأوسط والقمة والكفاءات والدورة في جانب
الكرخ
، فضلا عن
مارينا
وبيروت والأندلس والراهبات والتاج في جانب
الرصافة
، علاوة على التعاقد حديثا مع مستشفى الجامعة اللبناني قرب مجمع بسماية، مشيرا إلى تجديد عقود التعاون مع تسعة مراكز ومختبرات خاصة لتقديم الخدمات للمضمونين، من بينها الراوية وبسماية التخصصية لطب الأسنان، ومختبرات النخبة وناسو والريان ودار الشافي".
وكشف عبيد: "عن انتهاء الهيئة من تسجيل 68 ألفا و700 من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في بغداد، الواردة أسماؤهم من
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية، إذ يمكنهم تسلم دفاتر الضمان عبر 85 منفذا، مؤكدا توسعة الشمول لتسع محافظات أخرى عام 2026".
وأشار إلى أن "غالبية الأطباء الخارجيين المتعاقدين مع الضمان يستقبلون المراجعين في عياداتهم الخاصة، ويشترط الحجز المسبق عبر المستشفيات أو المراكز الطبية المعتمدة، مبينا أن مواقع الضمان الرسمية تنشر أسماء الأطباء ومواقع عملهم وأرقام هواتفهم لتسهيل عملية الحجز".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الضمان الصحي في العراق: الفئات المشمولة والخدمات المقدمة وعدد المسجلين
04:20 | 2025-07-16
04:20 | 2025-07-16
إقرار خطة شمول المحافظات بالضمان الصحي: تسجيل الموظفين إلزامي
13:32 | 2025-05-29
13:32 | 2025-05-29
إجراءات رقابية جديدة لضمان جودة المنتجات الصناعية وحماية المستهلك العراقي
05:05 | 2025-06-30
05:05 | 2025-06-30
السوداني يؤكد اعتماد التصاميم الحديثة لمدينة الصدر الجديدة وضمان سرعة الإنجاز
05:40 | 2025-05-28
05:40 | 2025-05-28
الضمان الصحي
الخدمات
الاحتياجات الخاصة
صندوق الضمان الصحي
الشؤون الاجتماعية
المؤسسات الصحية
السومرية نيوز
وزارة العمل
سومرية نيوز
أحمد عبيد
السومرية
اخترنا لك
بعد أزمة المياه.. فلاحو العراق يضعون 5 نقاط أمام وزارة الموارد المائية (وثيقة)
05:44 | 2025-08-24
المؤبد بحق 6 تجار مخدرات ضُبط بحوزتهم 90 ألف حبة مخدرة
04:43 | 2025-08-24
وقفة احتجاجية في بغداد تطالب بإقالة مدير عام صحة الرصافة بسبب الفساد (صور)
04:30 | 2025-08-24
مياه الإسالة في البصرة.. قابلة للاشتعال (فيديو)
04:21 | 2025-08-24
"صدّق وثيقتك في بيتك".. تفاصيل خدمة "تسهيل" الخاصة بتصديق الوثائق
04:10 | 2025-08-24
المباشرة بإزالة تجاوزات سوق مريدي وسط مدينة الصدر ببغداد (فيديو)
03:43 | 2025-08-24
