مركز عراقي لحقوق الإنسان: اعتقال الناشط الزيدي استفزاز للشارع وتهديد للسلم المجتمعي

وقال المرز في بيان ورد لـ ، إن " لحقوق الإنسان يعرب عن استنكاره الشديد لحملات الاعتقال العشوائية والدعاوى الكيدية التي تطال الناشطين وأصحاب الرأي، لاسيما المشاركين في الحراك الاحتجاجي في ، والتي كان آخرها اعتقال الناشط الشيخ عمار دون توجيه تهم واضحة، وبطريقة تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وتنتهك القوانين النافذة، مما يشكل إساءة مباشرة لصورة الدولة الديمقراطية".وحذر المركز من أن "هذه الممارسات القمعية قد تؤدي إلى استفزاز الشارع المحتج، وتنعكس سلبًا على نفسية المتظاهرين، مما يُهدد السلم المجتمعي ويزيد من حدة الاحتقان الشعبي".وأكد المركز أن "ما يجري يمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وللمادة (38) من الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".وفي هذا السياق، طالب المركز رئيس ولجنة حقوق الإنسان في بـ"اتخاذ موقف واضح وإيقاف جميع أشكال الملاحقة والتضييق بحق الناشطين والمتظاهرين، والعمل على الاستماع إلى المطالب المشروعة للمواطنين المحتجين والاستجابة لها، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".وافاد مصدر محلي بمحافظة ، في وقت سابق من اليوم الاثنين (1 أيلول 2025) باعتقال الناشط عمار الزيدي، أحد قادة التظاهرات والحراك الشعبي في البصرة وذلك قبل ساعات من موعد تظاهرة كان من المفترض ان يقودها امام .وحشد الحراك الشعبي في البصرة بغضب كبير جميع عناصر الحراك الشعبي والشارع البصري للخروج بتظاهرات كبيرة للمطالبة باطلاق سراح الزيدي، بل وصفوها بالمظاهرات العارمة.