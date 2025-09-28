اقترف جريمة "كسب غير مشروع".. النزاهة تلزم موظفاً برد نحو مليار دينار

الهيئة أشارت في بيان ورد لـ ، إلى "إصدار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرار حكمٍ وجاهيّاً يقضي بالحبس لمُوظَّفٍ في دائرة عقارات الدولة في وزارة الماليَّة عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".ولفتت إلى أنَّ "قرار الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (487،614،240) مليون دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة".وأضافت إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة بهذه القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت إدانته والحكم عليه بالحبس، كما نصَّ قرار الحكم على عدم إطلاق سراحه؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/ الأصوليَّـة)".