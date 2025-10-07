امانة بغداد تعلن رصد مئات المخالفات لمرشحي الانتخابات

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الفرق الجوّالة رصدت مئات المخالفات لمرشحي انتخابات المقررة في من تشرين الثاني المقبل، خلال الحملة الدعائية التي انطلقت في الثالث من الشهر الحالي وتستمر لغاية الثامن من الشهر المقبل".وتزاحمت صور المرشحين والكيانات والائتلافات السياسية المشاركة في الانتخابات بشوارع العاصمة، حيث وضعت الأحزاب أو الشخصيات المرشحة المعروفة منها أو الجديدة بوسترات وصور المرشحين في الأماكن الجذابة التي تستهدف الناخبين، فضلاً عن استخدام الوسائل الدعائية الحديثة المتمثلة بـإطلاق "البالونات" على ارتفاع 50 متراً، وشاشات العرض في الأماكن الحيوية كالتقاطعات والساحات، فضلاً عن الشاشات الجوّالة المحمولة على المركبات للترويج لبعض المرشحين.وأوضح الجنديل، أن "ضوابط الدعاية الانتخابية تنصُّ على عدم التاثير في البنى التحتية وإلحاق الضرر بها، مع أهمية استخدام وسائل التثبيت سهلة الرفع، إضافة إلى أهمية الابتعاد عن المواد شديدة الثبات المتمثلة بالصمغ أو اللصق، إلى جانب منع نشر الدعاية على دوائر ومؤسسات الدولة والجوامع والجامعات والمدارس".وأشار إلى، أن "المخالفات التي يتم رصدها تُرسل بتقرير من خلال البلدي إلى ، لتشخِّص الأضرار ومخالفة القوانين والضوابط للمرشحين والأحزاب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بغية استحصال مبالغ الغرامة التي تحددها الأمانة استناداً إلى حجم الضرر على الممتلكات العامة، إضافة إلى تغريم الكيان أو المرشح وإزالة دعايته وتحميله أجور رفعها، ليتم استقطاع مبلغ الغرامة من الكيان السياسي المشارك في انتخابات مجلس النواب بدورته السادسة".