ضبط طن من الأدوية المهربة في ديالى

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، إن "شعبة تفتيش الخاصة بقسم التفتيش والشكاوى نفذت حملة مشتركة بالتعاون مع ومخابرات ، أسفرت عن ضبط مخزن وهمي يحتوي على أكثر من طن من الأدوية المهربة".وأكدت "مصادرة الأدوية المضبوطة وإحالة المخالف إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مبينةً أن "هذا الإجراء يأتي تأكيدًا لحرص دائرة على حماية المواطنين وضمان تداول الأدوية وفق الضوابط والتعليمات الوزارية".