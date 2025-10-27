"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي

ووفقا لما نشره ناشطون على التواصل الاجتماعي فان الفيديو تضمن قيام مواطنين بالهتاف امام احد المرشحين للانتخابات بعبارة "بالروح بالدم نفديك يا هيثم"، مع القاء التحية العسكرية له تمجيدا به.الا ان الفيديو اثار ردود فعل غاضبة من قبل المدونيين الذين اكدوا "لماذا الانتقاد على النظام السابق رغم ان ما يحصل الان هو ذاته خلال حقبة ".وكتب اخر ان "السبب وراء ذلك هو أبناء الشعب"، وتساءل "لماذا هذا الاذلال؟".وكتب مدون "هذا مستوى الي باعلى سلطة تشريعية ويحكمون 45 مليون عراقي".