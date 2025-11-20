المفوضية: ردّ 71 شكوى انتخابية بسبب "عدم كفاية الأدلة" و32 قيد التحقيق

المتحدث باسم المفوضية، ، قالت في بيان، إن "عدد الشكاوى الصفراء 71 شكوى تم ردها من قبل لعدم كفاية الأدلّة"، مضيفة أن "الشكاوى بلغت 32 شكوى، البعض منها تم ردها بقرار مجلس مفوضين، والبعض الآخر قيد التحقيق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية استلام 400 طعن بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدها في 11 تشرين الثاني الجاري، مؤكدة انتهاء مهلة تقديم الطعون في نهاية الدوام الرسمي لليوم الخميس.