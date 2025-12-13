اللجنة الأولمبية تصدر توضيحاً رسمياً بشأن عضوية اتحاد الألعاب المائية

وأكدت اللجنة في بيان ورد لـ ، أن "قرار التريث بتعليق عضوية للألعاب المائية صدر حصراً عن للجنة الأولمبية الوطنية العراقية"، مشددة على أن "القرار لم يكن إجراءً اعتباطياً أو خاضعاً لأي ضغوط".وأوضحت أن "هذا القرار جاء استناداً إلى مبدأي الشفافية والمسؤولية المؤسسية، لاسيما بعد اطلاع اللجنة على كتاب رسمي وارد من للألعاب المائية، أكد فيه إحالة القضايا المرسلة من قبل والخاصة بالاتحاد العراقي للألعاب المائية إلى وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي، الأمر الذي يستوجب التعامل مع الموضوع بأعلى درجات الجدية والالتزام".وأضافت اللجنة أن "إجراءاتها ما زالت مستمرة بشأن هذه القضايا، وأن التحقيقات لم تُغلق بعد، وستُستكمل بالكامل وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المؤسسة الرياضية واحترام الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بعيداً عن أي تفسيرات مضللة أو محاولات لاستباق النتائج".وختمت العراقية بيانها بالتأكيد على أنها "لن تتهاون في تطبيق القانون، ولن تسمح بتجاوز المسارات الرسمية أو القفز على الحقائق"، مشددة على أن المصلحة العليا للرياضة العراقية ونزاهتها تبقى فوق كل اعتبار".وفي وقت سابق، كشف رئيس تحالف ، بصفته مستشار لشؤون الشباب والرياضة، أن " تلقت إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي للرياضات المائية يطالبها فيه بـ إلغاء قرار تعليق عضوية في الجمعية العمومية فوراً".وأشار الى أن "الاتحاد الدولي اعتبر قرار التعليق الصادر من الأولمبية العراقية إجراءً انتقامياً مخالفاً للمواثيق الدولية ومبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية"، مؤكداً أن "الجهات الدولية شددت على ضرورة التزام بالمعايير العالمية وعدم اتخاذ قرارات تؤثر سلباً على موقعه وسمعته في المنظومة الرياضية الدولية".