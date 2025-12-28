محكمة: 93 مليارا مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال (وثيقة)

وبحسب بيان ، بلغ المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة (93,668,979,124) ثلاثة وتسعين ملياراً وستمائة وثمانية وستين مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وعشرين ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة دولارات أمريكية.وبحسب البيان، فإن مجلس شدد على ضرورة تفعيل لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن ( FATF ) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء.