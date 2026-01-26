التربية توضح آلية استيفاء مبالغ طلبة المحاولات في التعليم الأهلي

وذكر بيان للوزارة، ان "آلية احتساب مبالغ طلبة المحاولات في المدارس الأهلية تتم من خلال تقسيم أجور العام الدراسي الكامل على عدد المواد الدراسية، علما أن يُستوفى من الطالب مبلغ المادة الواحدة أو المادتين فقط اللتين يؤدي فيهما الامتحانات الوزارية".وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس الأهلية بهذه التعليمات، بما يضمن تحقيق العدالة، ويكفل حقوق الطلبة، ويمنع أي استيفاءات غير منصوص عليها.