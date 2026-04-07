مع كل حدث عالمي.. ازمة غاز الطبخ حاضرة في العراق رغم التطمينات الحكومية

وأفاد مواطنون، بأن العديد من محطات تشهد طوابير طويلة منذ ساعات الصباح الأولى، وسط تزايد الطلب على أسطوانات الغاز، الأمر الذي تسبب بنفاد الكميات لدى بعض المحطات خلال وقت قياسي، ما فاقم من معاناة الأهالي، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.وأضافوا أن هذا الزخم انعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق، حيث ارتفع سعر أسطوانة الغاز الواحدة في بعض المناطق ليصل إلى ما بين 10 آلاف و15 ألف دينار، على الرغم من عدم وجود أزمة فعلية في الإمدادات، بحسب ما تعلنه الجهات الرسمية.ويرى مختصون، أن أسباب هذا الازدحام قد تعود إلى حالة القلق لدى المواطنين من احتمال حدوث شح في المادة، ما يدفعهم إلى التبضع بكميات أكبر من الحاجة، فضلاً عن ضعف آليات التوزيع في بعض المناطق، وعدم التزام بعض أصحاب المحطات بالتسعيرة الرسمية.ويطالب مواطنون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على منافذ البيع، وضمان انسيابية التوزيع ومنع استغلال الطلب المتزايد لرفع الأسعار.ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى خلق أزمة مفتعلة في السوق، في حال لم تُتخذ إجراءات سريعة لضبط الأسعار وتوفير الكميات بشكل متوازن، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.وأعلنت ، امي الاثنين، عن إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً.وقال في الوزارة رافد صادق، للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تم إطلاق البطاقة الوقودية الخاصة بمادة غاز الطبخ، بواقع أسطوانتين لكل عائلة شهرياً"، مؤكداً "عدم استحداث نافذة إلكترونية جديدة لهذه الخدمة".وأضاف أن "النظام يعتمد على النافذة السابقة الخاصة بتوزيع النفط الأبيض، حيث يمكن للمواطنين التسجيل من خلالها للحصول على حصصهم من غاز الطبخ، كما كان معمولاً به سابقاً".وتابع، أن "عدد المشتركين في هذه النافذة أكثر من مليون و600 ألف مشترك"، لافتاً إلى أن "أكثر من 90% من محطات الوقود وساحات الغاز تعمل حالياً ضمن هذا النافذة".وأشار إلى أنه "سيتم تزويد الوكلاء الجوالين بأجهزة قارئة خاصة بالبطاقة الوقودية، ما يتيح للمواطنين تسلم حصصهم من غاز الطبخ عبر الباعة الجوالين كما موجود في المحطات".