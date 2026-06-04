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الفرطوسي: الانسحاب الامريكي وهم وسلاح المخازن للمخازن
محليات
2026-06-04 | 15:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
290 شوهد
اعتبر المتحدث باسم كتائب
سيد الشهداء
كاظم الفرطوسي
، الخميس، أن الانسحاب الامريكي من
العراق
وهما، فيما شدد على أن ما وصفه "سلاح المخازن للمخازن".
وقال الفرطوسي خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه
السومرية
الفضائية، "
العراق
يفتقر لكل نوع من انواع السيادة لكن لديه فرصة ليكون شريكاً في النصر الإيراني لا التخاذل الأمريكي".
وأضاف "نحن خارج الحكومة نعم، لكن نرفض أن نقول إننا خارج الدولة لأننا جزء مهم من الشعب العراقي"، مشيرا الى أن "الانسحاب الامريكي في ايلول وهم والغبي من يثق بالتصريحات الأمريكية وإذا كان هناك انسحاب سابق فكان بأثر سلاح المقاومة ولم ينسحبوا باتفاقية كتبت في
بغداد
أو
واشنطن
".
ولفت المتحدث باسم كتائب
سيد الشهداء
الى أن "سلاح المخازن للمخازن، السلاح الحر للأحرار ونحن نتحدث عن سلاح حر يقاوم ويدافع ويشارك ولا نتحدث عن قطع صدأت من التخزين"، مضيفا "المرجعية لم ولن تدعو الى تسليم سلاح المقاومة وإذا يتحدث المرجع عن السلاح المضر بالشعب والسلاح الذي يضر بالأمن الاجتماعي والمجتمعي هذا أمر يختلف عن السلاح المنضبط بدقة عالية جداً وقرار استعماله لا يأتي من فراغ ولا يأتي بسهولة".
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