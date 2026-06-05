انطلاق مراسم تشييع المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض في الكاظمية المقدسة





السومرية نيوز- محلي



انطلقت، اليوم الجمعة، مراسيم التشيع الرسمي للمرجع الكبير الشيخ محمد إسحاق الفياض في الكاظمية المقدسة بمشاركة رسمية كبيرة.





صور من التشييع ادناه: