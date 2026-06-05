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المنافذ الحدودية تعلن تفويج 18 ألف حاج بانسيابية عالية عبر منفذ عرعر
محليات
2026-06-05 | 03:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
97 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إنجاز عمليات تفويج أكثر من 18 ألف حاج عبر منفذ
عرعر
الحدودي، مؤكدةً أن الإجراءات نُفذت بانسيابية عالية ووفق الخطط التنظيمية المعتمدة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام"، مبينة أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق
عمر عدنان الوائلي
، أشرف ميدانياً منذ اليوم الأول على عمليات استقبال وتفويج الحجاج عبر منفذ
عرعر
، كما تابع إجراءات عودتهم بعد إتمام مناسك
الحج
".
وأضافت أن "إجمالي أعداد الحجاج الذين تم تفويجهم بلغ (18,746) حاجاً، فضلاً عن نحو (600) من أعضاء البعثة الطبية والإدارية والكوادر الخدمية المرافقة لبعثة
الحج العراقية
".
واضاف الوائلي إن "عمليات الاستقبال والتفويج استمرت على مدار الساعة ولمدة أربعة أيام متواصلة، من دون تسجيل أي معوقات أو حالات تأخير"، مشيرا إلى أن "ذلك تحقق بفضل التنسيق المشترك والعمل التكاملي بين مختلف الدوائر والمؤسسات الساندة العاملة في المنفذ".
وتابع الوائلي أن "هذا الإنجاز يعكس مستوى الجاهزية والتنظيم العالي للملاكات العاملة، مثمناً الجهود المبذولة في تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات دخول الحجاج إلى البلاد بسرعة وانسيابية".
وشدد على "مواصلة الهيئة تنفيذ توجيهات الحكومة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المنافذ الحدودية، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين وتوفير أفضل الظروف لاستقبال الوافدين".
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