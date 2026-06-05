النزاهة تُشكل فرقا ميدانية لمتابعة تجهيز الوقود لمحطات التعبئة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز أن الفرق المُؤلَّفة من ملاكات دائرتي الوقاية والتحقيقات باشرت، ظهر اليوم الجمعة، تنفيذ زياراتٍ ميدانيَّةٍ مفاجئةٍ لعددٍ من مُحطات تعبئة الوقود في جانبي ، مبينةً أن الزيارات تأتي للإطلاع على إجراءات تجهيز منتوج البنزين، ومطابقة كميَّات الوقود المُجهَّزة من مُستودعات المنتجات النفطيَّة مع الكميَْات المصروفة للمواطنين، فضلاً عن مُتابعة آليات الخزن والتوزيع والتحقُّق من عدم حصول أي حالات تهريبٍ أو تلاعبٍ".وتابعت أن "عمليَّات التجهيز، لا سيما بعد صدور توجيهات رئيس ، مُستمرَّة في المحطات التي تمَّت زيارتها، ولا سيما محطة السيديَّـة، حيث سُجِّل إقبالٌ أكبر على البنزين المُحسَّن مُقارنةً بالعادي، مع استمرار تزويد المُحطَّات بالمنتوج عبر الناقلات وبمُعدّلاتٍ مُنتظمةٍ".واردفت: "لوحظ وجود ازدحامٍ نسبيٍّ على منافذ تجهيز البنزين المحسَّن، مع استمرار انسيابيَّة العمل وتزويد المُواطنين بالوقود".