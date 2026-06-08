47 إصابة و6 وفيات.. "الحمى النزفية" تستنفر القطاع الصحي في ذي قار

وفي وقت تتواصل فيه حملات التوعية والتثقيف الصحي، تتعالى المطالب المحلية بتوفير دعم حكومي عاجل وتمويل استثنائي لاحتواء المرض ومنع تحوله إلى أزمة صحية أوسع، حيث أقام المستشفى البيطري التعليمي في المحافظة ورشة علمية وتثقيفية تحت شعار “من أجل .. عالم واحد وصحة واحدة” بمشاركة مختصين وملاكات صحية وبيطرية لتعزيز الوعي المجتمعي وبيان سبل الوقاية.وأوضح مدير المستشفى البيطري في ذي قار، الدكتور ، أن المستشفى أطلق حملة توعوية ركزت على التعريف بالمرض وطرق الوقاية منه، ووجهت رسائل إرشادية لربات المنازل والعاملين في مهنة القصابة بشأن التعامل الصحي مع اللحوم، مشدداً على أهمية التنسيق المشترك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حركة تداول المواشي.وحذر من وجود ثلاث علوات لبيع المواشي في مناطق متفرقة من المحافظة تعمل خارج المعايير الصحية المعتمدة وتشكل مصدر قلق رئيسياً في نشر العدوى بسبب ضعف التعفير والرش، لافتاً إلى أن المستشفى أوصى بمنع حركة المواشي ضمن مناطق البؤر الوبائية، وتكثيف حملات الرش، وتوفير الدعم المالي لشراء العلاجات.من جانبه، كشف رئيس والبيئة في ، ، عن تسجيل أكثر من سبع وأربعين إصابة بالمرض منذ بداية العام الحالي، توفي منها ستة أشخاص، واصفاً الوضع بالمقلق الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً.وأكد أن المحافظة تعاني نقصاً حاداً في الإمكانات، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتوفير نحو مئتي مليون دينار لشراء ثلاثة آلاف عبوة من المبيدات الحشرية وتنفيذ حملة رش واسعة للبؤر المهددة، داعياً ورئاسة الوزراء لتقديم منحة طارئة واهتمام استثنائي بهذا الملف.وفي إطار التحركات الرقابية، أعلن مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين، ، عن وجود تنسيق عالي المستوى مع لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية الفاصلة بين المحافظات ومتابعة حركة المواشي وتحديد البؤر الوبائية لتقليل فرص انتقال العدوى.بدوره، أشار مدير بيئة ذي قار، موفق حامد، إلى أن عدداً من المجازر العاملة حالياً في المحافظة لا تمتلك الموافقات البيئية المطلوبة، في حين لا تزال بعض المشاريع الحاصلة على الموافقات في مرحلة تخصيص الأراضي دون المباشرة بإنشائها، مؤكداً استمرار المتابعة الرقابية الصارمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان الالتزام التام بالاشتراطات البيئية والصحية لحماية أرواح المواطنين.