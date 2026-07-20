حرارة مرتفعة لا تصل الى الـ50 خلال الاسبوع الحالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً وحاراً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً الى (40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع بضع درجات في ومقاربة في عن اليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً حاراً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً حاراً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية عن اليوم السابق".وبينت أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى عن اليوم السابق".