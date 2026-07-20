التربية تعلن معدلات البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين (وثيقة)

ـ محلي



أعلنت ، اليوم الاثنين، معدلات البقاء للطلبة في مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات للعام الدراسي 2026_2027.





وبحسب وثيقة رسمية، "سيكون معدل البقاء لطلبة مدارس المتميزين وثانويات (75%)، فيما يكون معدل البقاء لطلبة مدارس المتفوقين والمتفوقات (80%)، وذلك استناداً إلى الضوابط والتعليمات النافذة".



نص الوثيقة أدناه: وبحسب وثيقة رسمية، "سيكون معدل البقاء لطلبة مدارس المتميزين وثانويات (75%)، فيما يكون معدل البقاء لطلبة مدارس المتفوقين والمتفوقات (80%)، وذلك استناداً إلى الضوابط والتعليمات النافذة".نص الوثيقة أدناه: