الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع داخل صيدلية بمنطقة الحارثية في بغداد

وذكر مصدر في الدفاع المدني، أن "الحريق نجم عن تماس كهربائي داخل الصيدلية"، مشيراً إلى أن "الفرق المختصة باشرت فور وصولها إلى مكان الحادث بمحاصرة النيران ومنع اتساعها إلى بقية أجزاء الدار".وأكد المصدر أن "عملية الإخماد تمت دون تسجيل أي إصابات بشرية تذكر، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية فقط".