الصحة تعتمد آلية جديدة لتحاليل المضمونين وتلغي شرط "طبيب الأسرة"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رودري أفضل لاعب في كأس العالم 2026
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570827-639201372743645934.jpg
الصحة تعتمد آلية جديدة لتحاليل المضمونين وتلغي شرط "طبيب الأسرة"
محليات
2026-07-20 | 05:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
617 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
اعتمدت
وزارة الصحة
آلية جديدة تخص إجراء التحاليل المختبرية للمرضى المضمونين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم وتطوير عملية تطبيق
قانون الضمان الصحي
في البلاد.
وقال
المدير العام
لصندوق الضمان الصحي التابع للوزارة أحمد
علي عبيد
، إن الآلية الجديدة ستطبَّق على جميع المرضى المشمولين بقانون الضمان، سواء من حاملي البطاقة الإلكترونية أو الدفتر الصحي، موضحاً ان الآلية تلزم المريض المضمون بمراجعة الطبيب المنضوي في هيئة الضمان الصحي أولاً لتحديد نوعية التحاليل المختبرية المطلوبة.
وعدَّ التحليل المختبري، ركيزة أساسية للتشخيص الصحيح المعتمد ضمن بروتوكولات
وزارة الصحة
، وبناء على نتائجه يتم صرف العلاج المناسب، لذا لا يمكن ترك هذه العملية لتقدير المريض الشخصي من دون العودة إلى الطبيب المختص.
عبيد أوضح أن الغاية من التنظيم يكمن في ضمان إجراء الفحوصات وفقاً للاحتياج الفعلي للمريض، لاسيما مع وجود تحاليل عالية الكلفة أو تلك التي تتطلب أجهزة طبية مختبرية حديثة ومتطورة، فضلاً عن التأكد من صرف الأدوية بمساراتها الصحيحة. وأشار إلى أن إلغاء الوزارة للآلية السابقة التي تشترط تحويل المرضى المضمونين عبر طبيب الأسرة، جاء بهدف تبسيط الإجراءات من أجل تنظيم آليات بهدف تطبيق القانون بشكل أكثر مرونة.
وكشف مدير عام الصندوق عن توجه هيئة الضمان لتوسيع نطاق شمول الأطباء بمختلف الاختصاصات الطبية والمختبرية ضمن القانون، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة مساحة التغطية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المضمونين. ويأتي الإجراء للحدِّ من ظاهرة قيام بعض المرضى بإجراء تحاليل مختبرية أو تعاطي أدوية عشوائية من دون استشارة طبية، وهو ما قد يعرِّض سلامتهم للخطر.
من جانبهم، ذكر لفيف من المواطنين، أنه برغم أن الخطوة جيدة، كون اعتماد طبيب في التحويل إلى المختبرات المضمونة، سيقلل من استخدام البطاقة الإلكترونية أو دفتر الضمان الصحي، بيْد أن الأطباء المضمونين غير موزعين بطريقة جغرافية مدروسة بين المناطق، إضافة إلى قلة عددهم مقارنة بالحالات المرضية.
ودعوا إلى إدخال أكبر عدد من المستشفيات والأطباء بقانون الضمان الصحي في
بغداد
، لسلاسة التعامل مع الإجراء، مناشدين في الوقت ذاته بشمول عمليات مكلفة وأساسية بالضمان الصحي، أسوة بعمليات تصحيح البصر، أو احتياجات المرأة الصحية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
المرور تعتمد آلية جديدة لمنح إجازات السوق
01:17 | 2026-05-24
العدل تعتمد آلية لنقل النزلاء إلى المؤسسات الإصلاحية الأقرب لمناطق سكنهم
09:27 | 2026-07-13
الأنبار تعتمد التقديم الإلكتروني حصراً لدور واطئة الكلفة وتلغي الاستلام المباشر للمعاملات
10:01 | 2026-07-06
طهران تبحث مع مسقط "آليات جديدة" لعبور مضيق هرمز وتتمسك بالتخصيب
05:05 | 2026-05-18
الصحة تعتمد آلية جديدة لتحاليل المضمونين
وتلغي شرط "طبيب الأسرة"
قانون الضمان الصحي
صندوق الضمان الصحي
السومرية نيوز
المدير العام
قانون الضمان
وزارة الصحة
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
اقتصاد
34.19%
09:38 | 2026-07-19
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
09:38 | 2026-07-19
الدولار يواصل الانخفاض..آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق اليوم
اقتصاد
28.34%
03:54 | 2026-07-20
الدولار يواصل الانخفاض..آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق اليوم
03:54 | 2026-07-20
موجة غضب عالمية ضد "مباراة المركز الثالث" في كأس العالم
كأس العالم 2026
19.31%
05:45 | 2026-07-19
موجة غضب عالمية ضد "مباراة المركز الثالث" في كأس العالم
05:45 | 2026-07-19
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً في الأسواق المحلية ببغداد
اقتصاد
18.17%
03:44 | 2026-07-19
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً في الأسواق المحلية ببغداد
03:44 | 2026-07-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
اخترنا لك
توجيه جديد من هيئة الحج بشأن التقديم الالكتروني
10:17 | 2026-07-20
بغداد تعلن أسماء وأماكن توزيع المقبولين للتعيين بصفة عقد
10:12 | 2026-07-20
إقليم كردستان يعلن انخفاض أسعار البنزين
09:46 | 2026-07-20
طالبات المهني في الأنبار يحتججن على "تصفير" الدرجات ويطالبون بفتح الدفاتر الامتحانية
09:40 | 2026-07-20
مصدر ينفي عبر السومرية توقف منظومة التبريد وتسجيل حالات اغماء بمطار بغداد
08:42 | 2026-07-20
أمانة بغداد توضح أسباب إزالة "فندق الذهب الأسود"
07:55 | 2026-07-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.