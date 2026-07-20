محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

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أعلن ، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل.





وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن (عليه السلام)".