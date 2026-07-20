أمانة بغداد توضح أسباب إزالة "فندق الذهب الأسود"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رودري أفضل لاعب في كأس العالم 2026
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570933-639201450128067454.jpg
أمانة بغداد توضح أسباب إزالة "فندق الذهب الأسود"
محليات
2026-07-20 | 07:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,050 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكدت أمانة
بغداد
، اليوم الاثنين، أن إزالة مبنى فندق الذهب الأسود الواقع في
شارع الرشيد
بالقرب من ساحة الميدان، جاءت بعد استكمال جميع الدراسات الفنية والهندسية واستحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمارة، مع توثيق المبنى بالكامل تمهيداً لإعادة تشييده مستقبلاً وفق هويته التراثية.
وذكر بيان للأمانة، أن "فندق الذهب الأسود يُعد أحد أبرز المعالم التراثية في العاصمة
بغداد
، إذ شُيّد في بدايات عشرينيات
القرن
الماضي، وشهد محطات تاريخية مهمة ارتبطت بتاريخ
شارع الرشيد
، كما شكّل على مدى سنوات طويلة ملتقى ثقافياً احتضن نخبة من الأدباء والفنانين العراقيين والعرب والأجانب".
وأشار البيان إلى أن "الظروف التي مر بها
العراق
خلال العقود الماضية، وما رافقها من حروب وحصار وتراجع في أعمال الصيانة، أدت إلى تدهور الحالة الإنشائية للمبنى بصورة كبيرة، حتى أصبح يشكل خطراً حقيقياً على سلامة المواطنين".
وبيّنت أمانة بغداد، أن "دراسات فنية وهندسية متخصصة استمرت لأربع سنوات متواصلة لتقييم إمكانية الحفاظ على المبنى ومعالجة حالته الإنشائية، إلا أن نتائجها أثبتت استحالة الإبقاء عليه، نتيجة انهيار أجزاء منه، وظهور تشققات واسعة في الجدران، وانبعاجات في الجدران الداخلية، فضلاً عن انهيار واضح في سقف الطابق الأول، ما وضع المبنى في حالة إنشائية حرجة تستوجب التدخل الفوري.
وتابع، أن "قرار إزالة المبنى لم يكن قراراً ارتجالياً، وإنما جاء بعد استحصال جميع الموافقات الأصولية من الجهات المختصة، وفي مقدمتها
مديرية الدفاع المدني
، ودائرة التصاميم، ودائرة المشاريع، والهيئة العامة للآثار والتراث، وذلك وفق السياقات القانونية والفنية المعتمدة".
وأكدت الأمانة، وفقاً للبيان، أن "الموقع جرى توثيقه بشكل كامل من خلال مخططات معمارية مصدقة من دائرة التصاميم، وبإشراف
الهيئة العامة للآثار والتراث
، إضافة إلى توثيقه بالصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، بما يضمن الحفاظ على جميع تفاصيله المعمارية والتراثية".
وشددت أمانة بغداد على أن "حماية أرواح المواطنين تمثل الأولوية القصوى، بالتوازي مع الحفاظ على الإرث الحضاري للعاصمة، مؤكدة أن "المبنى سيُعاد تشييده مستقبلاً وفق المخططات التوثيقية المعتمدة، بما يحافظ على هويته التاريخية والمعمارية ويضمن استمرار هذا المعلم التراثي للأجيال القادمة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
أمانة بغداد تبدأ بتنفيذ توصيات "إعلام جامعة بغداد" لإنهاء الفوضى في شوارع العاصمة
03:45 | 2026-06-15
فيديو يوثق صدامات بين مواطنين والقوات الأمنية خلال إزالة تجاوزات شرقي بغداد
09:42 | 2026-07-12
أمانة العاصمة: استمرار تنفيذ حملة "بغداد أجمل الثانية" بالجهد الذاتي
10:49 | 2026-06-30
إخماد حريق اندلع فوق سطح فندق بابل في بغداد
07:00 | 2026-05-25
أمانة بغداد توضح أسباب
إزالة "فندق الذهب الأسود"
الهيئة العامة للآثار والتراث
الهيئة العامة للآثار
مديرية الدفاع المدني
السومرية نيوز
مديرية الدفاع
الهيئة العامة
شارع الرشيد
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
اقتصاد
34.19%
09:38 | 2026-07-19
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
09:38 | 2026-07-19
الدولار يواصل الانخفاض..آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق اليوم
اقتصاد
28.34%
03:54 | 2026-07-20
الدولار يواصل الانخفاض..آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق اليوم
03:54 | 2026-07-20
موجة غضب عالمية ضد "مباراة المركز الثالث" في كأس العالم
كأس العالم 2026
19.31%
05:45 | 2026-07-19
موجة غضب عالمية ضد "مباراة المركز الثالث" في كأس العالم
05:45 | 2026-07-19
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً في الأسواق المحلية ببغداد
اقتصاد
18.17%
03:44 | 2026-07-19
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً في الأسواق المحلية ببغداد
03:44 | 2026-07-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
اخترنا لك
توجيه جديد من هيئة الحج بشأن التقديم الالكتروني
10:17 | 2026-07-20
بغداد تعلن أسماء وأماكن توزيع المقبولين للتعيين بصفة عقد
10:12 | 2026-07-20
إقليم كردستان يعلن انخفاض أسعار البنزين
09:46 | 2026-07-20
طالبات المهني في الأنبار يحتججن على "تصفير" الدرجات ويطالبون بفتح الدفاتر الامتحانية
09:40 | 2026-07-20
مصدر ينفي عبر السومرية توقف منظومة التبريد وتسجيل حالات اغماء بمطار بغداد
08:42 | 2026-07-20
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل
06:38 | 2026-07-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.