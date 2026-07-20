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مصدر ينفي عبر السومرية توقف منظومة التبريد وتسجيل حالات اغماء بمطار بغداد
محليات
2026-07-20 | 08:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
نفى مصدر في
مطار بغداد الدولي
، اليوم الاثنين، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطل منظومة التبريد في الجسور الهوائية للمطار وتسجيل حالات إغماء بين المسافرين.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إنه "لا يوجد أي تعطل أو توقف في منظومة التبريد داخل الجسور الهوائية بمطار
بغداد
الدولي"، مشيراً إلى أن "ما يُثار حول تسجيل حالات إغماء بين المسافرين هو أنباء غير صحيحة وعارية عن
الصحة
".
وأضاف المصدر أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة، تواصل
إدارة المطار
تنفيذ أعمال صيانة مستمرة لرفع كفاءة المنظومات الهوائية والتبريد بالاعتماد على جهود ذاتية، على الرغم من عدم وجود تخصيصات مالية مخصصة لهذا الغرض".
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