مصدر ينفي عبر السومرية توقف منظومة التبريد وتسجيل حالات اغماء بمطار بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "لا يوجد أي تعطل أو توقف في منظومة التبريد داخل الجسور الهوائية بمطار الدولي"، مشيراً إلى أن "ما يُثار حول تسجيل حالات إغماء بين المسافرين هو أنباء غير صحيحة وعارية عن ".وأضاف المصدر أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة، تواصل تنفيذ أعمال صيانة مستمرة لرفع كفاءة المنظومات الهوائية والتبريد بالاعتماد على جهود ذاتية، على الرغم من عدم وجود تخصيصات مالية مخصصة لهذا الغرض".