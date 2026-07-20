إقليم كردستان يعلن انخفاض أسعار البنزين

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، أنه "تم إصدار مرسوم جديد بأسعار البنزين لحل أزمة الوقود وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين".وأضافت أن "الأمر الوزاري جاء بناء على توجيهات رئيس حكومة ؛ بهدف تقليل الأعباء عن المواطن بعد ارتفاع سعر البنزين في إقليم "، مشيرة إلى أنه "تم إصدار هذا الأمر الوزاري وتحديد أسعار البنزين وإلزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة".وأوضح أن "المرسوم حدد سعر البنزين على النحو التالي:-البنزين الحكومي: سيُباع البنزين العادي الذي توزعه بسعر (750) دينارًا للتر الواحد، حيث تسعى الوزارة إلى تسويق أكبر كمية ممكنة من هذا البنزين.-البنزين التجاري: سعر البنزين التجاري (العادي)، في جميع محطات الوقود لا ينبغي أن يتجاوز سعره (850) دينارًا للتر الواحد".