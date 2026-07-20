بغداد تعلن أسماء وأماكن توزيع المقبولين للتعيين بصفة عقد

وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ ، ان " تعلن أسماء وأماكن توزيع المقبولين للتعيين بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات، ضمن عقود قانون الموازنة الاتحادي لسنة 2023، وذلك استناداً إلى الأمر الإداري المرقم (6838) لسنة 2026، والمتضمن أسماء الوجبة الأولى، بحسب الجهات والدوائر المدرجة في الروابط المعلنة".وشملت الجهات المشمولة بالتوزيع:* وزارة العدل.