توجيه جديد من هيئة الحج بشأن التقديم الالكتروني

وقال المتحدث باسم الهيئة في تصريح تابعته ، ان "فترة تقديم على قرعة الالكتروني مستمرة منذ 13 تموز لغاية يوم 22 تموز".ودعا المواطنين "الى الإسراع لاتمام التسجيل خلال الفترة المحددة".وأضاف "بعد غلق باب التقديم ستقوم الهيئة بفتح باب رغبات لم الشمل للراغبين من المتقدمين على القرعة، حيث سيتم تحويل القيود المفردة الى مزدوجة شرط ان يكون كلا الطرفين مقدمين خلال الفترة الزمنية الرسمية".ودعا الراغبين "بالتقديم (المزدوج) لقرعة الحج الالكترونية، الى التقديم حاليا بشكل (منفرد) وفق الاستمارة الالكترونية الحالية، ولاحقا سيتم "لم الشمل" الكترونيا بعد انتهاء موعد التقديم الذي سيكون الاربعاء المقبل دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها في والمحافظات".