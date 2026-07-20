إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ ميناء تمكنت بالتعاون مع الدوائر العاملة والساندة، من ضبط ثلاث حاويات حجم (40) قدم، بعد استحصال موافقة ، تحتوي (ادوية بشرية طبية متنوعة) مخبأة خلف المواد المصرح بها معدة للتهريب ، كونها لا تحمل أي موافقات استيرادية من ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية او صلاحيتها للاستخدامات الطبية، داخل حاويات غير مبردة".وأضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي و احالة المضبوطات الى مركز شرطة الشمالي لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".