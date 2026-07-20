التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي في مراحلها النهائيّة"، مبينا انها "ستكون جاهزة للإعلان خلال اليومين القادمين".وأضاف "لا صحة لأي ما يُنشر عبر اي جهات او منصّات غير رسمية، وسيتم إعلانها عبر الحسابات الرسميّة الموثقة للوزارة فقط، وبمؤتمر صحفي من قبل الوزير واللجنة الدائمة للامتحانات".