هيئة الحج تدعو المتعذر عليهم استرجاع مبالغ التسجيل إلى مراجعة مكاتبها

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المواطنين المشمولين بهذا الإجراء بإمكانهم مراجعة مكاتبها، لإكمال إجراءات الاسترجاع واستلام المبلغ بصورة مباشرة نقدا، اعتبارا من يوم الثلاثاء 1 ايلول 2026 ولمدة 7 ايام".وأوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على ضمان وصول المبالغ المستحقة إلى جميع المواطنين، وتسهيل عملية الاسترجاع لمن تعذر عليهم إتمامها إلكترونياً".