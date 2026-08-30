النزاهة تضبط 4 موظفين بكهرباء بابل بعد اختفاء قواطع مغذيات كبيرة باهظة الثمن

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنها "ألفت فريق عملٍ من ملاكات ، للتحرّي عن صحَّة المعلومات الواردة عن اختفاء (5) قواطع دورة للمُغذّيات في إحدى محطَّات الكهرباء في المحافظة".وأضافت أنَّ "الفريق وبعد التحقُّق من صحَّة المعلومات، وصدور مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، انتقل إلى محطة كهرباء قضاء ، حيث تمكَّن من ضبط (4) من مُراقبي المحطَّة الذين بعهدتهم القواطع، فضلاً عن ضبط سجلّات القواطع وسجلات الزيارة، وكلّ ما له مساسٌ بالجريمة"، لافتةً إلى أنَّ "تحرّيات الفريق كشفت عن أنَّ أسعار القواطع باهظة الثمن".وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط في العمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".